Boves, France

Ikea a posé ses cartons à Boves. Enfin presque ! Depuis une semaine le fabricant Suédois de meubles dispose d'un relais colis dans la commune de l'agglomération d'Amiens. Ça se passe précisément à la cité des métiers où il est possible de venir retirer des commandes faîtes sur internet.

Une centaine de colis

Pour l'instant l'activité démarre tout en douceur car Ikea veut tester cette nouvelle formule. En une semaine, cinq commandes ont été retirées dans ce nouveau relais colis de Boves. Cela représente une centaine de colis car chaque pièce est comptabilisée comme un produit unique et donc pour une commande de bibliothèque par exemple, une étagère comptera comme une pièce.

"Cliquez et emportez", la livraison à domicile existait déjà chez Ikea mais moyennant une certaine somme, variable en fonction du poids et du prix du bien commandé. Ce qui change avec ce relais colis c'est que vous payez 29 euros quelque soit votre demande. Et que vous aurez donc à vous déplacer pour aller récupérer le colis.

Pas de magasin Ikea en Picardie

La cité des métiers de Boves est le prestataire de service du géant des meubles en kit. Le retrait se fait à l'accueil avec un parking pour se garer et une zone de stockage de près de cent mètres carrés. Pour autant, il ne faut pas y voir de prémices à l'installation d'un magasin Ikea en Picardie. Ce n'est pas d'actualité selon les informations de France Bleu Picardie.