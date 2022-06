Ikea ne viendra finalement pas s'installer au Mans

Il n'y aura finalement pas de magasin Ikea au Mans : comme le révèle Le Maine Libre ce jeudi 23 juin, l'enseigne suédoise abandonne officiellement l'idée de s'installer sur la future zone commerciale de Bèner, sur la commune d'Yvré l'Evêque, à l'entrée Est de l'agglomération mancelle. Le service communication d'Ikea l'a confirmé à France Bleu Maine.

Une autre stratégie de développement

Ikea se retire du projet porté par l'homme d'affaires sarthois Claude Hervé, projet évoqué pour la première officiellement en 2013 par Jean-Claude Boulard, alors maire du Mans. Le magasin de meubles, absent de la Sarthe, aurait dû être la locomotive de cette future zone commerciale adossée à un hypermarché Leclerc dont le permis de construire a été signé en 2017 mais dont le chantier n'a toujours pas commencé.

Après des années de bataille judiciaire, le dernier recours des opposants vient tout juste d'être rejeté. Mais depuis le lancement du projet, la stratégie de développement d'Ikea a changé. Le service communication indique que s'il n'est plus question d'implanter un grand magasin comme prévu initialement, "aucun projet de moindre envergure" n'est non plus à l'ordre du jour au Mans.