Découvrez le nouveau magasin Ikea Nice Saint-Isidore en images

24.000 mètres carrés de surface commerciale. Les premiers clients du magasin Ikea de Nice-Saint Isidore ont fait des kilomètres à pieds ce lundi 9 mai pour découvrir ce nouveau magasin tant attendu. L'enseigne d'ameublement suédoise a en effet ouvert ses portes en avant-première aux détenteurs de leur carte de fidélité et à quelques médias. France Bleu Azur vous dévoile donc les premières images avant l'ouverture officielle du mercredi 11 mai.

Deux étages

La surface de vente se situe sur deux étages en plus du parking souterrain : une au rez-de-chaussée et une à l'étage, au premier, là où se trouve le traditionnel "espace d'exposition". Les clients suivent un parcours délimité par des allées et un sens de circulation indiqué par des flèches, comme dans tous les magasins Ikea.

Une partie de l'espace exposition du magasin situé à l'étage © Radio France - Julie Munch

Les clients peuvent entrer dans des pièces comme cette cuisine déjà montée et décorée © Radio France - Julie Munch

Des meubles et des écrans tactiles

Au milieu des meubles, on trouve aussi un espace avec des "bornes libre-service", comme un catalogue en ligne accessible dans le magasin, et un espace avec des ordinateurs pour concevoir les plans de sa cuisine ou de son armoire. Le client peut faire appel à un ou une vendeuse s'il le souhaite.

Les bornes libre-service dans le magasin Ikea Nice Saint-Isidore © Radio France - Julie Munch

Des ordinateurs sont mis à disposition des clients pour concevoir des pièces dans leur ensemble, sur plan. © Radio France - Julie Munch

Un restaurant et des boulettes

Et comme il n'y a pas de magasin Ikea sans restaurant et sans boulettes suédoises, nous sommes allés faire un tour au self. Les clients réservent leur repas sur des écrans tactiles puis cherchent leur plateau avant de s'installer.

L'espace restauration du magasin Ikea Nice Saint-Isidore © Radio France - Julie Munch

L'espace restauration du magasin Ikea de Nice Saint-Isidore © Radio France - Julie Munch

Des caisses automatiques

À l'arrivée, il faut quand même payer. Le magasin de Nice Saint-Isidore compte un grand nombre de caisses automatiques tactiles où les clients scannent eux-mêmes leurs articles. Il y en a une trentaines contre moins de dix caisses traditionnelles.

Les caisses automatiques du magasin Ikea de Nice Saint-Isidore © Radio France - Julie Munch

Pour vous garer, le magasin Ikea dispose d'un parking souterrain avec 1 700 places.

