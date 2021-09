Ikéa ouvre un espace conseils à Perpignan

Plus besoin d'aller jusqu'à Toulouse ou Montpellier pour acheter votre étagère Ikea ! Le géant du meuble suédois s'installe à Perpignan mais il ne s'agit clairement pas d'un magasin. Un "point conseil client" vient d'ouvrir au centre commercial Carré d'Or, Château Roussillon, à Perpignan.

"Quatre salariés seront présents pour renseigner à la fois les particuliers et les professionnels" explique Cyril Berrahma, le directeur de l'enseigne Ikea Montpellier. "L'idée est de proposer aux clients perpignanais une aide à la conception et planification afin de faciliter leurs achats de projets complexes, notamment de cuisines et de solutions de rangement », explique M. Berrahma ce jeudi sur France Bleu Roussillon.