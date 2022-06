Ikéa renonce à s'installer au Mans : le soulagement des opposants à la zone commerciale de Béner

Le site de la future zone de Béner, à cheval sur les communes de Le Mans et Yvré-l'Evêque, en juin 2020.

Les opposants à la zone commerciale de Béner, à l'entrée Est du Mans font part de leur satisfaction et de leur soulagement au lendemain de l'annonce, par Ikéa, de son retrait du projet. L'enseigne suédoise d'ameublement a confirmé à France Bleu Maine renoncer à s'installer dans l'agglomération mancelle, où elle avait prévu, initialement, la construction d'un magasin de 25.000 m2.

Ikéa était considéré comme la "locomotive" de ce projet, porté par l'homme d'affaires sarthois Claude Hervé, évoqué pour la première en 2013 par Jean-Claude Boulard, alors maire du Mans. Pendant sept ans, ce projet a été plusieurs fois contesté en justice, principalement par l'association "Les riverains et amis de Béner". Le tout dernier recours de cette association a été rejeté par le Conseil d'Etat, plus haute juridiction administrative française, le 17 juin 2022.

► Jean-Claude Querville, président de l'association "Les riverains et amis de Béner" : "Ce retrait va modifier substantiellement le projet"

"C'est une bonne nouvelle dont nous nous réjouissons. Ce retrait d'Ikéa va modifier substantiellement le projet, peut-être même le remettre en cause. De notre côté, nous réclamons toujours l'abandon de l'ensemble du dossier car cette zone commerciale aurait un impact néfaste sur l'environnement".

► Isabelle Sévère, porte-parole d'Europe Ecologie Les Verts : "Il faut maintenant que Stéphane Le Foll sorte de sa léthargie et dise ce qu'on fait"

"Nous sommes plutôt soulagés. Non pas parce que nous sommes opposés à Ikea (cela n'a jamais été notre discours) mais parce que nous savons qu'Ikéa était la locomotive de cette zone commerciale. Son retrait signifie que le projet a du plomb dans l'aile.

Nous attendons maintenant que le président de la métropole du Mans, Stéphane Le Foll sorte de sa léthargie pour dire ce que l'on fait : est-ce qu'on veut encore accompagner l'émergence d'une Nième zone commerciale en périphérie du Mans ou bien est-ce que la collectivité prend la main et rachète le foncier?"

► Marietta Karamanli et les élus du groupe "Citoyen Écologiste et Solidaire" : "Ikéa reste le bienvenu, par exemple à Centre Sud" (communiqué)

"Le groupe des élus CES se réjouit de l'annonce faite par la direction du groupe Ikéa de renoncer à son projet de magasin sur le site de Bener. (...) Il ne s'agit pas, pour autant, de repousser l'offre de cette grande entreprise. Ikea est le bienvenue à condition qu'il adapte la taille et l'emplacement du projet à notre ville. Un emplacement idéal existe sur la Ville, celui du Centre Sud, offrant suffisamment d'espace pour l'installation d'un show room, un grand parking pour accueillir les clients et une liaison routière rapide facilitant l'accès.

En 2020 et 2021 déjà, Marietta Karamanli et les élus du groupe CES avions formulé cette proposition. (...) Aujourd'hui, nous reformulons cette proposition auprès du groupe Ikea invitons la municipalité à se joindre à notre démarche, tout à la fois positive pour l’environnement et pour l’attractivité de notre ville".