Ikea va ouvrir un entrepôt dédié aux achats internet au sud de Toulouse

Il y a quelques jours, Emmanuel Macron a réuni des dizaines de patrons étrangers au sein du salon « Chose France ». Ikea a notamment annoncé plus d’un milliard d’investissement en France et notamment à Toulouse. La marque de design suédois doit ouvrir un entrepôt logistique au sud de la ville rose.

Le bâtiment de 10.000 m2 existe déjà. Il va être investi et opérationnel dès 2024. Plus de 80 personnes y travailleront principalement pour renforcer les ventes par internet. Et cela compte chez Ikea : c’est déjà plus de 20% du chiffre d’affaires en France, en perpétuelle hausse. Un site qui sera totalement indépendant du magasin situé à Portet-sur-Garonne à quelques kilomètres de là.

Des centres de distribution logistique, la marque en a déjà quatre aux quatre coins de la France (Saint-Quentin-Fallavier, Fos-sur-Mer, Metz, Châtres, Gennevilliers). Et donc deux autres ouvrent : un dans les Yvelines (à Limay) de 72.000 m² et l’entrepôt Toulousain qui verra le jour un peu avant, et sera un peu plus petit. À Toulouse, ça devrait aller vite parce que le bâtiment est déjà là. Il est même équipé pour les véhicules électriques. La marque suédoise le met en avant dans le choix du site pour afficher sa volonté de moins polluer.

En revanche, sur le terrain choisi, ni la ville de Toulouse ni l’agence d’attractivité n’ont été mis au courant de ce projet d’Ikea, même si on confirme que quelques bâtiments sont disponibles notamment autour de l’Oncopole.