Il a marqué 2022 : Jean-Louis Henry, trésorier de l'association Parrain Ukraine Reims

Cuisiniers, politiques, comédiens, enseignants... Nombreux sont celles et ceux qui ont marqué l'actualité de l'année 2022 dans la Marne et les Ardennes. France Bleu Champagne-Ardenne a choisi de retracer les derniers mois de dix de ces personnalités, dont Jean-Louis Henry, trésorier de l'association Parrain Ukraine Reims, qui a organisé l'accueil de 150 réfugiés ukrainiens à Reims et dans le Grand Reims.

Depuis près d'un an, avec 80 autres membres, il se démène pour leur trouver un logement, un travail, leur proposer une aide administrative mais aussi psychologique. Un travail bénévole de longue haleine, qu'il nous raconte sur France Bleu Champagne-Ardenne.