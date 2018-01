Il s'appelle Omer Faruk Kiroglu. Son nom ne vous dit rien mais il restera dans l'histoire comme étant le premier joueur de foot recruté en bitcoin. En effet, le club turc d’Harunustaspor a réalisé ce transfert avec la monnaie numérique et dématérialisée la plus connue, selon la presse turque, relayée par So Foot.

0,0524 bitcoin soit 431 euros

Ce joueur a été acheté par le club amateur pour 0,0524 bitcoin (431 euros environ à l'heure actuelle, la valeur variant constamment) et 531 euros pour le joueur.

"C'est une première pour moi et pour le monde. Comme l'a dit mon président, c'est quelque chose de nouveau. Je suis ouvert à la nouveauté", a déclaré le nouveau joueur du club traduit par Le Figaro.

Et le président du club de déclarer : "Nous sommes fiers de cette réussite et nous savons que cela nous permettra d'améliorer notre visibilité ici (en Turquie), au niveau international et au sein de la communauté crypto".

Qu'est-ce que le bitcoin ?

Créée en 2009, cette monnaie numérique et dématérialisée est disponible à l'achat pour les particuliers, via plusieurs plateformes spécialisées. Seules conditions : posséder un portefeuille électronique et avoir quelques euros à investir.

Le bitcoin, la crytomonnaie la plus connue, reculait nettement mardi et se rapprochait du seuil des 8.000 euros dollars. Il a beaucoup évolué ces derniers mois au gré des tours de vis imposés par les régulateurs.