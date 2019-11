Il est maintenant possible de faire sa demande de retraite en ligne, et en une seule fois

Montpellier, France

Si votre retraite approche, plus besoin de faire la queue pour voir un conseiller ou de vous présenter avec une boite à chaussures remplie des bulletins de paie accumulés pendant 30 ans ! Les différentes caisses de retraite de l'ancienne région Languedoc-Roussillon ont présenté à Montpellier le site internet Mademandederetraitenligne.fr.

Cette plateforme, commune à tous les régimes, vise à simplifier les démarches pour les futurs retraités. Jusqu'ici, si vous aviez cotisé à trois régimes de retraites différents, vous deviez déposer un dossier dans chacune des trois caisses. Désormais, en ligne, vous ne faites plus qu'une seule demande et c'est ensuite le système qui s'occupe de la répartir entre les différentes caisses.

"Un assuré qui a cotisé à deux caisses, qui a travaillé par exemple comme ouvrier agricole puis dans une entreprise en qualité de salarié devait jusqu'ici faire une demande auprès de la MSA [la mutuelle agricole] et une demande auprès de la caisse du régime général. À partir de maintenant, il va sur internet, il demande à ce que cette demande soit transmise à l'ensemble des régimes et il fait l'ensemble des formalités nécessaires pour obtenir ses droits au bon moment", détaille Madeleine Medolago, la directrice de la Carsat Languedoc-Roussillon, la Caisse d'assurance retraite du régime général.

L'accueil physique ne disparaît pas pour autant

Plus besoin, non plus, de fournir les originaux : il est désormais possible de prendre ses justificatifs en photo avec son téléphone et de les envoyer dans son espace personnel. C'est plus rapide pour celui qui soumet ses documents, mais aussi pour les caisses de retraite, qui devaient jusqu'ici scanner les originaux pour les rentrer dans leur système.

Quand il s'inscrit, l'assuré trouve également son dossier pré-rempli avec toutes les informations déjà été saisies par ailleurs. "Il peut avoir oublié un travail pendant sa jeunesse, du ramassage de fruits par exemple, et ne pas se souvenir que quelques mois de travail ont pu valoriser un trimestre de cotisations, illustre Madeleine Medolago. Donc la demande et le système lui fournissent tous les régimes pour lesquels nous avons connaissance de cotisations, ce qui lui permet de n'oublier aucune demande."

Elle conseille par ailleurs aux assurés "de préparer très tôt leur retraite et vérifier que l'ensemble des périodes de leur activité professionnelle est bien valorisé sur son relevé de carrière". Pour Madeleine Medolago, l'idéal est de s'y prendre six mois avant son départ souhaité.

Cette nouvelle plateforme ne signifie pas que l'accueil physique disparaît. Il reste possible de prendre un rendez-vous pour rencontrer un conseiller si votre dossier est complexe, si vous avez des interrogations, ou encore si vous n'êtes pas très à l'aise avec internet.