"Il est temps de rouvrir la vanne des embauches" demande le syndicat FO Airbus après la méga-commande d'A321

La méga-commande de 255 avions A321neo enregistrée par Airbus fait grandir les ambitions du constructeur européen. Une partie de ces 255 modèles sera assemblé à Toulouse sur le site Lagardère qui devrait être terminé d'ici la fin de l'année prochaine. Une commande qui devrait avoir des conséquences sur l'emploi espère les syndicats Airbus, notamment Dominique Delbouis, coordinateur Force Ouvrière.

Airbus vient donc de signer une très grosse commande : 255 avions A321neo commandés par quatre compagnies aériennes regroupées dans une société américaine d'investissement. Vous pensiez que ça irait si vite sur ce salon qui vient d'ouvrir ?

On a surtout fait tout ce qu'il fallait pour que pour que ça arrive. Cette nouvelle va satisfaire l'ensemble des salariés Airbus qui, depuis le début de cette crise, n'ont pas été ménagés. Donc, cette nouvelle fait la démonstration que la stratégie, autant industrielle que sociale, a plutôt la bonne.

Le ministre de l'Economie parle d'une commande historique qui prouve encore une fois qu'Airbus est devant Boeing. Il a raison de fanfaronner ainsi Bruno Le Maire ?

Historique, c'est un terme qu'on aime pas même si on aime qu'il soit associé souvent à Airbus ces dernières années. Je crois effectivement que je n'ai pas souvenir d'un tel niveau de commandes. C'est un niveau qui est particulièrement élevé. Que ce soit sur le tarif ou sur les délais de livraison 2025, c'est exceptionnel aujourd'hui. Très honnêtement, prendre les commandes d'un avion et pouvoir en bénéficier en 2025, aujourd'hui, c'est exceptionnel.

C'est le signe que la crise sanitaire est derrière Airbus ?

Alors, on l'espère, même si on se rend compte que le Covid n'est pas tout à fait derrière nous. Mais le fait est que c'est un signal qui est très positif. Ça ne fait absolument aucun doute.

Alors, la grande question à Toulouse, c'est de savoir si ces avions vont être assemblés sur la future ligne d'assemblage A321 sur le site Lagardère. Est ce que vous avez la réponse ?

Je crois que FO a énormément œuvré pour cette chaîne. Alors, je ne sais pas si les 255 seront assemblés ici , je n'ai pas la réponse aujourd'hui, bien sûr, mais vous savez que les premières livraisons interviendront en 2020-2025, donc on sera vraiment parfaitement lancé à Toulouse pour accueillir ces avions. Il y a d'ailleurs eu une négociation sur la question des livraisons puisque si on regarde notre carnet de commandes, quand on achète aujourd'hui un avion Airbus, la livraison, c'est plutôt 2028.

Vous nous confirmez que les travaux de la nouvelle ligne d'assemblage ont bien commencé à Blagnac ?

Ah oui, ça a bien commencé. Tout se passe assez bien. Il n'y a pas de souci. On fait une grosse transformation et les travaux ne passent.

La mise en service de cette nouvelle ligne d'assemblage est toujours confirmée pour la fin d'année prochaine ?

Oui, tout à fait. A priori, il n'y a pas de glissement majeur prévu à ce jour.

Jusqu'à présent, on nous parle d'embauches assez mesurées chez Airbus, dans des secteurs qui sont très techniques. Avec ce genre de commandes. Airbus pourrait annoncer des recrutements plus notables ?

On l'espère et on le revendique, et surtout très fort. On a passé une période où on a réussi à adapter à l'entreprise en préservant que ce soit, la santé ou le contrat de travail des salariés. On l'a fait. Aujourd'hui, nous ce qu'on répète, c'est qu'il est temps de rouvrir les vannes des embauches parce que sur le terrain, ce besoin se fait sentir. Dès aujourd'hui, on parle beaucoup des rampes de production. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un carnet de commandes de plus de 7.000 avions. Si on est sur un niveau de production d'aujourd'hui, il faudrait plus de dix ans avant de pouvoir se faire livrer un avion donc il y a vraiment une urgence aujourd'hui. Pour ne pas surtout ne pas perdre de clients potentiels, il y a une grosse urgence à augmenter nos cadences de production.

Ce qui nous manque, c'est la facture ! 255 avions A321 Neo, ça pourrait grimper à combien de milliards d'euros pour Airbus ?

Ce qu'on va regarder c'est surtout est-ce que ça va rapporter aussi aux salariés ? Ils ont fait beaucoup d'efforts ces deux dernières années et aujourd'hui, nous, on dit que la stratégie sociale, elle fonctionne si, quand ça va mieux, les salariés le voient dans leur quotidien. Donc, oui, il va y avoir très certainement un très gros chèque.