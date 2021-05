"Il était temps, il y avait une usure" : l'Espace Malraux à Chambéry prépare sa réouverture

Le 19 mai sera une délivrance pour tous les professionnels du monde de la culture et tous les amoureux des théâtres, cinémas, musées... Les salles de spectacle pourront rouvrir avec une limite de 800 personnes, comme annoncé la semaine dernière par le gouvernement. A l'Espace Malraux à Chambéry on a déjà un spectacle de programmé pour le 19 mai et Marie Pia Bureau, la directrice prépare déjà les prochains mois.

France Bleu Pays de Savoie : On peut le dire, les affaires reprennent ?

Marie Pia Bureau : Oui et on est très heureux de rouvrir en espérant que les occupants précaires des théâtres pour le moment ne bloqueront pas la réouverture. Mais il était temps que cela reprenne car il y a une usure, une usure générale de gens qui se tiennent prêt depuis des mois : des comédiens qui répètent, des spectacles qui se créent sans public. Il y a des gens qui manquent d'emploi et puis il était temps de relancer la machine parce qu'il y a des productions nouvelles, des productions anciennes qui n'ont pas pu se jouer, tout cela fait une sorte d'engorgement et ce n'est pas évident.

Le 19 mai, les salles peuvent rouvrir avec une limite de 800 places assises. Combien de place avez-vous à l'Espace Malraux ?

Nous on en a 935 mais on attend les règles. Ces 800 sont une jauge maximale mais on va quand même avoir des distance de sécurité à respecter. Il est possible que dans un premier temps on soit sur une limite de 35%.

Après ces mois de fermeture, dans quelle situation économique se trouve aujourd'hui l'Espace Malraux ?

Pas si mal car nos subventions ont été maintenues. On a tenu un effet de solidarité, c'est à dire de faire en sorte que tout le monde soit payé. On a indemnisé les gens et économisé des coûts de production donc pour l'instant ça va. En revanche, la situation sera compliquée la reprise car il va y avoir des gros problèmes, certaines compagnies appellent à l'aide et sont vraiment en difficulté.

Allez-vous devoir faire des choix pour les futures programmations ? Entre les compagnies, les spectacles ?

On s'est rendu compte que l'on était à 120 reports et qu'on allait vers des saisons qui n'intégraient plus de projets nouveaux. Ce n'est pas souhaitable pour l'économie globale du métier. Les compagnies artistiques pour la plupart vivent quand elles créées. Avec certaines compagnies, dont les spectacles tournaient depuis un moment, on a plutôt décidé qu'on reprenaient pas mais qu'on s'engageait sur de nouvelles productions.