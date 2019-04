Il existe près de 500 groupements d'employeurs dans la Vienne

Poitiers, France

Les groupements d'employeurs sont au nombre de 500 en Nouvelle-Aquitaine. Ces groupements sont des associations loi 1901 dans lesquels se regroupent plusieurs dizaines d'entreprises désirant mettre en commun certaines tâches (gestion ou communication par exemple).

Les salariés sont alors embauchés par l'association à temps plein. Leur temps de travail est ensuite réparti entre plusieurs entreprises.

A Poitiers, Horizon Métiers est un groupement d'employeurs qui regroupe près de 40 entreprises et qui compte dix équivalents temps-plein.

Une souplesse dans les contrat

Les contrats offerts par les groupements d'employeurs sont variés. Les employés peuvent se partager entre des entreprises différentes sur une même journée, une même semaine ou un même mois

L'idée est de se caler sur les besoins des entreprises et aussi les souhaits des employés, tout le monde y gagne.

Julie Vendôme, responsable d'Horizon Métiers.

A Horizon Métiers Clémence Ray partage son temps entre le siège du groupement pour des activités de ressources humaines et une entreprise de Chauvigny pour des activités de communication. Elle a fait le choix du groupement d’employeurs après avoir rencontré des difficultés à rentrer sur le marché du travail suite à son master de communication.

J'ai eu l'opportunité de développer des compétences dans les ressources humaines, et de continuer de travailler dans la communication en même temps c'est donc doublement bénéfique.

Clémence Ray, salariés à Horizon Métiers

Le Comité économique et social (CESE) a sorti en novembre dernier une étude évaluant les tendances à l'oeuvre dans ces groupements. Si l'avis du CESE est favorable à la généralisation de ces dispositifs, les statistique pointent toutefois un certain manque de diversité au sein de ces groupements d'entreprises.

La majorité des emplois à pouvoir sont des emplois ouvriers ou employés (respectivement 34% et 38% des emplois en groupements d'employeurs). A l'inverse ces groupements ne comptent que 8% de cadres et ingénieurs. Enfin contrairement à l’intérim la part des femmes est plus importante que celle des hommes dans ces dispositifs (près de 54%).