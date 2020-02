Il fait partie des "petites mains" de la centrale nucléaire de Fessenheim

Le réacteur numéro 1 de la centrale nucléaire de Fessenheim fermera en fin de semaine. La fermeture du réacteur numéro 2 est prévue le 30 juin.

La centrale, c'est aussi des sous-traitants et des entreprises prestataires. Une trentaine d'entreprises qui représentent près de 300 emplois. Parmi les "historiques " de la centrale, il y a Denis Haegy et sa petite entreprise de menuiserie, installée à Orberhergheim . Il intervient régulièrement depuis 1989, sur le site du CNPE.

Les "petites mains " de la centrale nucléaire de Fessenheim

Denis Haegy est rassuré, après la fermeture annoncée de la centrale nucléaire. EDF lui a prolongé son contrat pendant trois ans , jusqu'à sa retraite. Mais l'arrêt des deux réacteurs va lui procurer moins d'activité. Il devra se séparer de son employé intérimaire d'ici la fin de l'année et devra assurer seul les interventions.

Denis Haegy avant son départ pour la centrale nucléaire de Fessenheim © Radio France - Guillaume Chhum

Il intervient dans la partie non nucléaire, sur des petits travaux, de la serrurerie, de la menuiserie ou encore des déménagements. La centrale, il la connait comme sa poche.

C'est une "famille" à Fessenheim

Denis Haegy est très connu des salariés. Il les considère comme des amis et cela lui fait un pincement au cœur de voir la centrale fermer prochainement et voir partir certains. Depuis plus de trente ans, il est habitué à se rendre disponible et très rapidement.

"Il y a des gens que l'on a connu des années, ils partent ailleurs en France, à Tricastin par exemple. Une usine qui ferme, c'est toujours triste," commente le prestataire de la centrale nucléaire de Fessenheim.

