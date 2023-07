"Il faut avoir la volonté pour trouver du travail", à Forbach le taux de chômage le plus haut du Grand Est

Alors que le projet de loi "pour le plein emploi" sera sur la table du Sénat à partir de lundi, les derniers chiffres du chômage sont tombés vendredi 7 juillet. Dans la région Grand Est c'est du jamais vu depuis 15 ans , le taux de chômage s'établit à 6,9% au 1er trimestre 2023. Les emplois sont soutenus par le secteur privé et une forte création d’entreprises (16.000 ce trimestre), et par le secteur tertiaire.

En revanche, la carte montre un taux de chômage qui reste au dessus de 10% dans la zone d'emploi de Forbach (10,2%), c'est le taux le plus élevé de la région. "On n'a plus de boulot comme dans le temps, depuis que les mines ont fermé ce n'est plus comme avant. Il faut aller travailler au Luxembourg, ça paye mieux", lance Christian, soudeur à la recherche d'un emploi, qui compte déménager.

"Sans diplôme c'est difficile"

Isabelle et Rachel de Freyming-Merlebach, mettent en avant un problème de mobilité dans le secteur : "Si on n'a pas le permis de conduire, il faut prendre le bus, voir si les horaires collent avec le boulot, ça demande de l'organisation, c'est mal desservi." Et un problème de motivation, "il y a du boulot à Forbach mais il faut se donner les moyens d'y aller. Quand on voit la jeunesse de maintenant, au RSA, ils ont toutes les aides, pestent-elle, il faut avoir la volonté pour trouver du travail ici."

Naguib, 39 ans est en pleine reconversion. Il quitte le jardinage pour devenir carrossier grâce à une formation. "Sans diplôme c'est difficile. Mais si on fait ce qu'il faut pour s'adapter au marché du travail, avec des débouchés dans le coin, on trouve. Enfin j'espère", sourit-il.

Dans le territoire, les agences d'intérim et les organismes de formation peinent à recruter. "Le public qui sort de l'école n'est pas formé, pas qualifié. C'est compliqué de leur faire comprendre que sans qualification et sans diplôme on n'a pas de poste pérenne, pas de CDI."

Au plus bas depuis la fermeture des mines de charbon

Mais à la mairie de Forbach, Alexandre Cassaro le maire se félicite plutôt d'un taux de chômage au plus bas depuis la fermeture des mines de charbon. "Ici le taux de chômage est plus important que la moyenne depuis la fermeture des mines dans les années 1990/2000. Depuis ce taux de chômage stagnait et là il a connu au cours de deux dernières années une baisse assez importante qui est due à l'action que nous avons entrepris et à la dynamique économique", justifie-t-il.

Pour encourager les Forbachois à se tourner vers le Luxembourg, la région Grand Est lance une étude pour la mise en place d'un car express régional entre les deux villes, 1.000 habitants de Forbach font aujourd'hui le trajet tous les jours. "Et il va falloir que nous allions plus loin sur l'offre de formation. Pour faire en sorte que celles qui s'implantent soient des formations professionnalisantes qui répondent aux besoins des entreprises".

En 2022, quand le chômage baissait de 4,5% en région Grand Est il baissait de 11% dans la zone d'emploi de Forbach, une année extrêmement bénéfique pour le bassin selon le maire.