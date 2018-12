"Il faut baisser les charges, c'est la seule solution": Honoré Ghetti de la CPME 06

La confédération des petites et moyennes entreprises des Alpes-Maritimes restent dubitative face aux annonces du président de la république et martèle que pour donner du salaire aux employés il faut baisser les charges.

Nice, France

La CPME, la confédération des petites et moyennes entreprises, a écouté le discours d'Emmanuel Macron à la télévision et relevé que le président souhaite défiscaliser les heures supplémentaires et défiscaliser la prime de fin d'année mais à condition qu'on puisse, affirme le président azuréen de la CPME, Honoré Ghetti. "Nous n'avons pas forcément de quoi payer les heures supplémentaires. Si on peut on fera mais les carnets de commandes ne sont pas forcément pleins", explique-t-il.

Baisser les charges et désendetter l'Etat

"Pareil pour la prime de fin d'année, poursuit-il. Ceux qui peuvent en donneront une mais parfois nous n'avons pas la trésorerie suffisante." La CPME revient également sur la hausse du SMIC. La confédération sait que par un jeu de domino les autres salariés vont demander à être plus payés mais là aussi la volonté du gouvernement est une chose, la réalité une autre. "Si on veut payer plus les salariés alors il faut baisser les charges sociales, explique Honoré Ghetti. _De 70 à 40%_, comme ce que fait la majorité des pays en Europe. Ensuite, le manque à gagner pour l'état, il le récupère en arrêtant de nous donner des aides du type CICE et en travaillant sur la dette publique. Vous verrez, tout s'équilibrera et les gens auront plus de pouvoir d'achat et consommeront plus."