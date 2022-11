Il faut continuer à "mettre la pression" estime Christohe Callay, secrétaire CGT cheminots en Normandie

"Effectivement, on est moins mobilisé que sur les journées précédentes" reconnaît Christophe Callay, le secrétaire général de la CGT cheminots en Normandie. La grève n'a aucun impact sur le trafic des trains normands par exemple ce jeudi.

Cela s'explique en partie parce "qu'il n'y a que la CGT" qui appelle à la grève cette-ci mais les revendications sont "partagées" avec les autres syndicats assure le représentant CGT. La différence se situe sur la stratégie. La CGT veut continuer à "maintenir la pression".

Une pression qu'il ne s'agit de mettre seulement sur les chefs d'entreprise mais aussi sur l'Etat. la CGT réclame en effet une augmentation du SMIC et une revalorisation du point d'indice des fonctionnaires.

"Attaques" sur le service public ferroviaire

Le représentant syndical veut aussi alerter sur l'ouverture à la concurrence de rail. Une directive qu'il perçoit comme "une attaque du service public ferroviaire". D'après Christophe Callay, la France pourrait avoir plus marge de manœuvre qu'elle ne s'en donne contre cette mesure européenne.

C'est une question de volonté politique pour le syndicaliste pour qui les exemples de nos voisins européens sont catastrophiques : "cela coûte plus cher à l'usager, plus cher au contribuable parce qu'on demande plus aux régions, cela réduit le nombre d'emplois et cela attaque les conditions sociales des salariés" dénonce Christophe Callay.

