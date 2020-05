"Il faut craindre des licenciements massifs" : le secteur de l'aéronautique en grande souffrance

C'est un secteur qui traverse un énorme trou d'air depuis le début de l'épidémie de Covid-19 : l'aéronautique souffre énormément de la crise économique qui en découle. Quasiment tous les avions sont cloués au sol depuis plus de deux mois. Et c'est tout un secteur d'activité qui tourne au ralenti. "En Centre-Val de Loire, on en est à 80% de perte d'activité. Nous avons beaucoup de sous-traitants qui souffrent de cet arrêt très violent de la production", précise Frédéric du Laurens, président de l'Union des industries et des métiers de la métallurgie (UIMM) en Centre-Val de Loire.

80% de perte d'activité et la crainte de licenciements massifs

Dans la région, on compte environ 300 entreprises et 25 000 salariés travaillant dans ce secteur. Des personnes pour la plupart encore en chômage partiel et pour qui l'avenir est flou. "Cette crise va laisser beaucoup de traces, de cicatrices. Beaucoup d'entreprises vont y laisser des plumes, beaucoup de PME ne vont pas survivre", prévient Frédéric du Laurens, invité de France Bleu Berry ce jeudi.

Il y a déjà des entreprises qui ont de graves difficultés et qui envisagent des plans de licenciements assez vite

Le président de l'UIMM dans la région milite pour un ambitieux plan de soutien et de relance dans le secteur de l'aéronautique. Cela passe notamment par un maintien du dispositif de chômage partiel. Sans quoi, la situation risque d'être encore plus compliquée qu'elle ne l'est déjà. "Il y a des entreprises gravement atteintes même avec un prêt garanti par l'Etat. Dès la rentrée, il faut craindre des licenciements massifs", souligne en effet Frédéric du Laurens.

Or, à partir du 1er juin, le gouvernement veut raboter de 10% la prise en charge du chômage partiel par l'Etat et l'Unedic."Cela va pousser ces entreprises dans l'expectative à une reprise forcée mais sans avoir nécessairement de travail à donner aux salariés. D'autant que dès l'année prochaine rembourser les prêts garantis par l'Etat. Des prêts qui peuvent représenter jusqu'à 25% du chiffre d'affaire.

Il y a un grave danger qui pèse sur l'avenir du secteur de l'aéronautique

A quand un retour à la normale ?

Si la crise économique ne fait que commencer, le déconfinement fait espérer une reprise progressive de l'activité dans certains secteurs. Pour l'aéronautique, il faudra probablement s'armer de patience. "Beaucoup de personnes se sont rendues compte que les voyages professionnels et privés pouvaient être avantageusement remplacés par la visio-conférence", explique Frédéric du Laurens. "On ne parle pas en mois mais plutôt en année, deux ou trois ans, avant un retour à la normale", conclut-il.