Il faut créer une école d’architecture en Corse

L’ordre des architectes de corse milite pour la création d’une école d’architecture dans l’île. Pour justifier cette demande, sa présidente Sylvia Ghipponi, part d’un constat:

"Il y a en France, dit-elle, 22 écoles d’architecture qui sont reconnues par l’État, 20 écoles publiques qui sont des ENSA donc des Ecoles Nationales Supérieures d’Architecture et qui dépendent du Ministère de la culture et de la communication, deux autres écoles qui sont sous contrat dont une école privée, l’Ecole spéciale d’architecture à Paris, et l’INSA à Strasbourg. Finalement il n’y a que la Corse, la région Bourgogne Franche-Comté et Centre Val de Loire qui n’ont pas d’école d’architecture, ainsi que les Antilles et la Guyane en métropole."

"Nous savons également qu’il y a une cinquantaine d’étudiants corses qui partent chaque année faire des études sur le continent", poursuit Sylvia Ghipponi. "On imagine qu’ils ne resteraient pas tous en Corse pour faire leurs études parce que certains ont envie de découvrir autre chose, c’est tout à fait compréhensible, mais d’autres pourraient rester. Il y aurait aussi peut-être d’autres nouvelles vocations qui pourraient être suscitées pour ceux qui n’ont pas la possibilité de partir, et enfin des étudiants de l’extérieur pourraient être accueillis dans cette nouvelle école".

Sylvia Ghipponi, la présidente de l'ordre des architectes de Corse - L'ordre des architectes de Corse

"Actuellement nous ne sommes pas encore en phase de négociations avec le ministère parce que nous étudions la meilleure possibilité".

Selon Sylvia Ghipponi, y a trois pistes possibles : "soit la création d’une Ecole Nationale Supérieure d’Architecture autonome, soit la création d’une filiale d’une école existante, soit enfin la création d’une école privée comme l’Ecole spéciale d’architecture qui existe déjà à Paris."

Il y a actuellement 280 architectes en Corse

Selon le présidente de l'Ordre des architectes de Corse, "la création d’une école pourrait bien sûr susciter des vocations. Les étudiants qui font des études d’architecture ne s’inscrivent pas tous ensuite à l’ordre des architectes pour s'orienter vers la construction. Beaucoup d’étudiants qui sortent des écoles peuvent faire de l’urbanisme, ou faire de l’assistance à maîtrise d’ouvrage, ou encore s’orientent vers de l’architecture d’intérieur, ou même encore vers des domaines qui sont un petit peu plus éloignés de l’architecture et de la construction."

S’il est entendu par son ministère de tutelle et par la Collectivité de Corse, l’ordre des architectes de Corse espère une ouverture d’une école dans l’île à la rentrée 2023.

