"Il faut faire des choix" : des infirmiers libéraux renoncent à certaines visites à cause du prix de l'essence

Ils en appellent à Bercy ! Les infirmiers libéraux subissent de plein fouet la hausse des prix du carburants, à tel point que la Fédération nationales de infirmiers (FNI), leur principale organisation, demande un geste fort et rapide au gouvernement. Sans cela, le coût des déplacements pourrait devenir un obstacle aux déplacements et aggraver les inégalités d'accès aux soins. Fin janvier, l'État a annoncé le relèvement du barème kilométrique, censé faire baisser l'impôt sur le revenu, mais ça ne suffit par à couvrir le manque à gagner, et ne touche pas ceux qui optent pour les frais réels.

L'indemnité kilométrique gelée depuis plus de dix ans

"J'ai chiffré à 1 000 euros par an ce que me coûte la hausse du prix de l'essence", détaille Alain Staub, le président de la FNI 64, qui exerce dans le secteur de Bardos, Bidache et Came. "Le relèvement du barème kilométrique, ça fera baisser mes charges de 350 euros. Le compte n'y est pas du tout !"

Du côté d'Hasparren, Jean-Luc Garat, du syndicat Convergence Infirmière, affiche des chiffres similaires : "Je fais a minima 120 kilomètres par jour, mon record est de plus de 200 km. On a évidemment plus de frais de déplacement que d'habitude par mois. Il faut compter 70 à 80 euros de plus par mois pour le poste carburant, ça se traduit par forcément une baisse de nos revenus."

Quand vous vous déplacez loin de votre cabinet pour des soins qui rapportent moins que ce que vous dépensez, forcément, des fois, il faut faire des choix, malheureusement. C'est triste à dire, mais c'est comme ça - Jean-Paul Garat, infirmier libéral à Hasparren

Car en cas de déplacement au-delà de deux kilomètres de leur cabinet, les infirmiers peuvent facturer des indemnités kilométriques, remboursées par l'Assurance maladie. Cette indemnité est de 35 centimes du kilomètre actuellement, et n'a pas été augmentée depuis plus de dix ans. "Contrairement aux transporteurs routiers ou aux taxis, cette indemnité est encadrée, on ne peut pas l'augmenter, on ne peut pas répercuter la hausse du carburant sur nos tarifs", poursuit Alain Staub, de la FNI. "Dans le futur, il est bien évident que cela va compliquer les choses parce qu'on va trier les patients en fonction du kilométrage."

La personne qui se retrouve en pleine cambrousse, peut être qu'elle aura plus de mal à trouver un cabinet infirmier pour les soins - Alain Staub, président de la FNI 64

La FNI demande à bénéficier du remboursement partiel de la TIPCE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques), réservée pour le moment aux seuls professionnels de la route, transporteurs et chauffeurs de taxi.