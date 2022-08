"Il faut aller un peu plus loin" : au mois d'août à Paris, pas toujours facile de trouver une boulangerie

Comme chaque année, la capitale se vide de ses habitants en août et de nombreux commerces ferment. Parmi eux, les boulangeries. Dans certains quartiers, les habitants doivent aller un peu plus loin que d'habitude pour trouver leur pain frais du matin.

Tous les étés c'est la même chose, Marie-Thérèse doit se passer de sa baguette préférée, celle de la boulangerie juste en bas de chez elle. Pour cause, elle est fermée jusqu'à la fin du mois d'août, comme de nombreuses autres boulangeries de son quartier, rue de Lourmel dans le 15ème arrondissement de Paris. "Celle qui fait l'angle est fermée, celle qui est au bout de la rue aussi, tout comme l'une de celles qui se trouvent sur le boulevard de Grenelle, raconte Marie-Thérèse. En revanche, il y en a une qui est très bonne et qui est toujours ouverte... mais il faut aller la chercher ! Elle est à côté de la mairie du 15ème, il faut marcher un petit peu plus que d'habitude." De son côté Simone, autre habitante du quartier, relativise : "On peut toujours se débrouiller à Paris. Moi si je ne trouve vraiment pas je vais acheter une baguette à Franprix. C'est moins bon mais tant pis, on ne va pas en mourir."

Août, le mois idéal pour fermer

Le problème n'est en fait pas récent, il remonte à 2014, avec la suppression d'une loi qui permettait d'encadrer les congés des boulangers et de faire en sorte qu'il en reste toujours suffisamment d'ouverts. Depuis, les boulangers font comme ils le souhaitent. "Mais ils se concertent, assure Sébastien Doley, secrétaire général du Syndicat des boulangers du Grand Paris. Généralement les boulangers s'entendent pour organiser chacun leurs congés sans qu'il ne reste aucune boulangerie ouverte dans un quartier. Et ça marche plutôt bien."

Quoi qu'il en soit, il y aura toujours moins de boulangers en août, c'est le mois idéal pour arrêter l'activité dans les quartiers désertés de leurs habitants et où il y a peu de touristes. "C'est le mois où on peut prendre un peu de repos sans que cela n'affecte pas trop l'activité de la boulangerie", explique Sébastien Doley.

Si votre boulanger habituel vous manque, sachez que l'activité va reprendre peu à peu à partir du lundi 22 août, avant un retour à la normale le 29 août, juste avant la rentrée scolaire.