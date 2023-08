"Il faut oser, on a tous le droit de profiter" : journée d'attractions pour plus de 900 "oubliés des vacances"

Plus de 900 parents et enfants ont passé une journée au parc Ange Michel dans le sud-Manche avec le Secours Populaire.

Des rires, des cris et beaucoup d'excitation, ce samedi 19 août au parc d'attractions Ange Michel, à Saint-Hilaire du Harcouët dans le sud-Manche. "Les vacances ce n'est pas un luxe !" c'est le mot d'ordre du Secours populaire qui permet à des familles qui n'ont pas pu partir, de profiter d'une journée de vacances. Cette année, la Fédération de l'Orne a fait le déplacement dans la Manche.

Une journée de beaux souvenirs pour les "oubliés des vacances"

"C'est trop bien !", "tout le monde s'amuse !" dès le début de journée, la sortie fait l'unanimité chez les enfants. Jeux d'eau, montagnes russes, les familles profitent au maximum, comme Neïla et sa maman Sandra qui sortent d'une attraction à donner mal au cœur aux plus sensibles, mais même pas peur... ou presque : "j'ai essayé de faire zéro réaction et j'en ai fait qu'ne seule, tout là haut j'ai crié."

"C'est une journée détente pour tous les enfants et les parents qui n'ont pas pu partir en vacances," explique Mélina Louis du Secours populaire de l'Orne, "et ils pourront raconter leurs vacances, leur journée, à la rentrée avec leurs camarades donc c'est que du bonheur."

Ils étaient venus avec 17 bus depuis l'Orne pour cette journée de vacances dans le sud-Manche. - Secours populaire 61 via Instagram

De plus en plus de participants dans un contexte économique difficiles

Cette année, la fédération ornaise de l'association a emmené 981 personnes, c'est presque 200 de plus qu'en 2022. Mélina Louis le voit, l'association est de plus en plus sollicitée : "ce n'est pas seulement pour les demandes de vacances, c'est aussi pour une aide alimentaire, une aide au micro crédit ou les vêtements, les besoins deviennent de plus en plus importants."

L'inflation, Morgane, mère célibataire de trois enfants, l'a bien sentie. Dans ce contexte, pas toujours simple de financer une sortie telle que cette journée au parc d'attractions sans l'aide du Secours populaire, alors elle passe le message, il ne faut pas hésiter : "Il y a des personnes qui n'osent pas mais il faut oser ! On a tous le droit de profiter et de s'amuser !"

Chaque année, le Secours populaire aide environ 200.000 personnes en France à passer un petit moment de vacances. Ce mercredi, ce sera au tour de la fédération de la Manche qui va elle aussi dans un parc d'attraction en Ille-et-Vilaine.

