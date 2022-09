"Il faut qu'on arrête le quoi qu'il en coûte" estime Bruno Lucas, le patron du Medef en Mayenne

Les chiffres de l'économie en Mayenne sont bons selon le Medef, le Mouvement des entreprises de France en Mayenne, mais l'inquiétude première reste la question de l'énergie. Le taux de chômage dans le département est le plus bas de toute la région Pays-de-la-Loire (4,8%), trois entreprises sur 4 cherchent à recruter et 1.200 postes sont à pourvoir dans notre département, mais l'inquiétude est quand-même palpable pour les patrons mayennais. Lors d'une conférence de presse organisée ce mardi, Bruno Lucas, le président départemental, rappelle que "les coûts énergétiques vont devenir très durs à gérer" mais malgré ces inquiétudes, "à ce jour, sauf accident, on n'a pas décelé de risque important d'arrêt d'activité en Mayenne", comme c'est le cas notamment à Duralex dans le Loiret, "mais il a un risque certain" tempère-t-il.

Stopper le "quoi qu'il en coûte"

Concernant la sobriété énergétique, demandée par la Première ministre Élisabeth Borne lors des rencontres des entrepreneurs de France, ex-universités d'été du Medef, Bruno Lucas est un peu irrité du rappel à l'ordre du gouvernement. Il est demandé aux entreprises de baisser leur consommation d'énergie de 10% sous peine de coupure, notamment, "on va vous gronder et il y aura des pénalités a dit la Première ministre, je crois que le message n'est pas très bien passé", complète le président du Medef 53, "parce que les chefs d'entreprises sont conscients des problèmes environnementaux". Il rappelle qu'ils font en moyenne des réductions d'1,5% par an sur l'énergie, "donc on a pas attendu d'être sermonné de cette sorte pour agir".

Et en parlant d'économies à faire, Bruno Lucas propose de cesser le "quoi qu'il en coûte", la politique du dépenser sans compter du gouvernement pour aider les entreprises pendant la crise du Covid. "À un moment ou l'autre, il faudra continuer à aider ponctuellement certaines entreprises pour passer ce cap difficile mais de l'autre côté il est indispensable qu'au gouvernement, on revienne à une sobriété budgétaire, parce que ce qui a été bien fait pendant ces années de crise sanitaire ne peut pas se pérenniser", ajoute le président du Medef 53, "si on ne veut pas mettre gravement en danger nos économies occidentales", mentionnant "qu'on est en train de laisser la dette non pas à nos enfants, mais à nos petits-enfants". Et Bruno Lucas lance déjà le débat pour cette rentrée politique, "il faut qu'on fasse rapidement maintenant les réformes qui s'imposent, à savoir la réforme des retraites et la réforme de la sécurité sociale, on ne passera pas 2022 et encore moins 2023 sans des réformes importantes dans ce domaine".