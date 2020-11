"Il faut que les commerçants puissent sauver leur mois de décembre", estime le député MoDem Erwan Balanant

Comme tous les Français, les parlementaires attendent mardi soir les annonces d'Emmanuel Macron sur ce qui semble être un aménagement progressif du confinement. "On va vers des mesures de sortie provisoire et une transition pour permettre à la vie de reprendre. On a vu que le confinement dans sa version 2 a été efficace. _La situation sanitaire s'est largement améliorée, c'était catastrophique il y a un mois_", remarque Erwan Balanant, député MoDem du Finistère (Quimperlé-Concarneau).

"Il reste quelques sujets à régler comme les commerces ou les cultes pour aller vers un Noël, pas convivial, mais qui puisse être vécu en famille, plus ou moins."

L'inquiétude des commerçants

"Il faut que les commerçants puissent sauver leur mois de décembre qui est un mois très important", estime le député finistérien. "Le sujet c'est que l'épidémie ne reprenne pas. Il faut une sortie progressive et _il ne faut pas qu'on se dise que ce week-end, c'est la fin du confinement et qu'on peut à nouveau tout faire_. La question de la circulation est importante. Donc il faut le respect des mesures barrières et attendre peut-être de bonnes nouvelles sur les vaccins."

"J'ai vu et rencontré des commerçants de ma circonscription. Il y a une inquiétude. Ils disent "on est aidé mais on a peur pour l'avenir". _Une partie des nouveaux protocoles a été faite par les commerçants_, il faudra voir le détail des mesures prises."