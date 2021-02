"Il faut que les Corréziens reviennent tous les week-end", belle réussite pour le marché Corrézien à Paris

Sreda jubile. Dans son panier, cette parisienne on retrouve "du vin, des bières, du fromages de brebis, de la châtaigne". Que des produits 100% corréziens. "L'ambiance est magnifique, les Parisiens sont heureux. On profite à fond de ce superbe marché." Il faut dire qu'avec Montmartre à quelques pas, le square d'Anvers dans le neuvième arrondissement est un très bel emplacement. "Il a fait beau, les bars et les restaurants sont fermés donc ici on a de nouveau du liens avec les gens. Il y a une ambiance du tonnerre. Il faut que les Corréziens reviennent tous les week-end ! ".

"Pas assez de produits en stock pour tenir toute la journée de dimanche"

Difficile de faire plus belle preuve d'amour. Du côté des producteurs, tous sont aussi très satisfaits par ce marché. "On retrouve une ambiance bien différente au salon, souligne Alain Chauffour producteurs de châtaigne bio à la ferme du Chatenet à Lagraulière, _Les Parisiens nous accueillent à bras ouverts_. Je n'ai plus assez de produits en stock pour tenir toute la journée de ce dimanche. D'habitude, au salon de l'agriculture, les gens flânent. Là, ils ont le nez dans les stands, ils font qu'acheter."

Des envies d'achats confirmés par beaucoup de producteurs présents. "Les Parisiens sont tout simplement ravis de voir des produits de qualité, souligne la maire du neuvième arrondissement Delphine Bürkli, On a un peu de la vie d'avant la crise aujourd'hui. Les gens échangent dans le respect des règles sanitaires. Ce lien entre les territoires est magnifique."'

Visite du ministre de l'agriculture sur le marché corrézien

Même satisfaction chez Pascal Coste, le président du département à l'initiative du marché Corrèze. "La marque "Origine Corrèze" fonctionne. C'est aujourd'hui un petit salon de l'agriculture. C'est une belle promotion de la Corrèze. Les Parisiens sont toujours ravis de voir les produits et les producteurs de notre département."

Une opération réussie ponctuée ce samedi par la visite de Julien De Normandie, le ministre de l'agriculture. Un ministre venu échanger avec les producteurs. Il a notamment été question de la loi Egalim et de l'actuelle guerre des prix entre les agriculteurs et la grande distribution.

Ce dimanche, nouvelle journée de ventes. Les producteurs s'attendent à, encore une fois, une grosse affluence. .