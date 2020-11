"Il faut que les Dijonnais respectent le confinement" lance le président de ShopIn Dijon

Le président de la fédération des commerçants ShopIn Dijon lance un appel à toute la population. Il demande aux Dijonnais de respecter le confinement pour que les commerçants puissent rouvrir le plus rapidement possible avant les fêtes de fin d'année.

"La pandémie est vraiment très forte, nous devons faire tout notre possible pour l'enrayer." Denis Favier, le président de la fédération des commerçants et des artisans dijonnais ShopIn Dijon n'a pas été surpris par les annonces de Jean Castex concernant la fermeture des boutiques au moins jusqu'au 1er décembre. S'il estime que le gouvernement fait son possible pour soutenir les commerçants, il appelle en revanche la population à se "responsabiliser et à se confiner au maximum"

"J'habite en centre-ville et _je vois encore trop de rassemblement de familles ou d'amis_", s'inquiète Denis Favier. Il estime que c'est aux consommateurs de faire en sorte que les commerces puissent rouvrir rapidement en respectant les règles sanitaires. "J'ai l'impression que ceux qui se plaignent de ne plus avoir les bars, les restos et les commerces ouverts sont ceux qui d'une certaine manière veulent nous voir mourir." Le président de ShopIn Dijon explique qu'après les weekends mouvementés pendant la crise des gilets jaunes et le mouvement contre la réforme des retraites, les commerçants veulent absolument éviter "un troisième mois de décembre catastrophique."

S'il reconnaît l'efficacité des aides mises en place par le gouvernement, il réclame en revanche une simplification des procédures pour bénéficier de ces aides.

Une plateforme locale pour faire ses achats en ligne

Afin d'éviter les flux de population dans le centre-ville, ShopIn Dijon a lancé une plateforme en ligne, où l'on peut faire ses achats et se faire livrer directement chez soi. Il y a pour l'instant près de 80 commerçants référencés sur la plateforme , "et d'autres y seront bientôt" promet Denis Favier. "On y trouve des vêtements, de la déco, des accessoires, des produits de beauté, et même des paniers de produits des Halles. Pour faire ses achats de Noël en avance, il faut vraiment privilégier nos plateformes locales plutôt que les grosses plateformes internationales dont on entend malheureusement trop parler."