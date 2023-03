"Il faut retrouver une forme d'apaisement " selon Hervé Kermarrec le président du Medef en Bretagne

Mardi 28 mars, la 10ᵉ journée de manifestation contre la réforme des retraites a encore mobilisé fortement. Par endroit, il y a eu aussi en marge des cortèges de nouvelles dégradations et des affrontements avec les forces de l'ordre. Ce fut le cas à Rennes. Pour parler de cette réforme, et de cette casse, le président du Medef en Bretagne, Hervé Kermarrec était l'invité de France Bleu Armorique.

France Bleu Armorique : Il y a eu encore mardi à Rennes, de la casse. Dans quel état d'esprit sont vos adhérents vis-à-vis de ces dégradations?

Hervé Kermarrec : Ils sont particulièrement inquiets parce que, après avoir passé le covid et avoir retrouvé un niveau d'activité normal, nous souffrions de l'augmentation des matières premières, de l'inflation, du coût de l'énergie. Et à nouveau, ces manifestations viennent bloquer nos villes et le centre ville sur une journée complète. C'est évidemment une très grande difficulté auxquelles le commerçant doit faire face.

Ils ont peur?

Oui, c'est une inquiétude pour leur activité économique. Mais au delà de l'activité économique, c'est aussi une inquiétude pour les salariés qui sont dans les boutiques qui voient passer ces cortèges de manifestants avec à l'avant ou à l'arrière du cortège parfois des comportements qui sont sans doute condamnables. En tout cas, cela crée beaucoup de stress chez nos collaborateurs, chez les salariés. Et ça, il faut évidemment qu'on en tienne compte.

La semaine dernière, une étude de l'Alliance du commerce chiffrait à 60 % les pertes de chiffre d'affaires pour jeudi de la semaine dernière lors de la 9ème journée de mobilisation. Vous confirmez ce chiffre qui paraît vraiment très élevé?

Ah oui, je confirme. Ce chiffre aurait pu être encore un peu plus pessimiste parce qu'en effet, vous êtes ouvert le matin et ensuite vous êtes quasiment fermés toute l'après-midi. Les clients ne reviennent pas et donc la moitié de la journée est évidemment nulle. En tout cas, il n'y a pas d'activité après midi ces jours-là. Donc oui, je ne suis pas surpris de ces 60% de baisse d'activité.

Sur le fond, on parle d'une reprise du dialogue entre les représentations syndicales et le gouvernement, avec peut être un rendez-vous lundi ou mardi prochain. Le Medef est convié à ce rendez-vous?

En tout cas, il est évident qu'il faut retrouver une forme d'apaisement et renouer avec le dialogue qu'il y a pu avoir. Il est important de dire quand même que ce n'est pas une réforme qui était concertée. C'était une réforme qui faisait partie du programme du président de la République et que les partenaires sociaux dans leur ensemble ont été sollicités avec les résultats que l'on connaît. Et je trouve qu'il est important qu'on retrouve du dialogue social autour de ce texte qui mérite certainement, au delà du côté pédagogique en tout cas, de trouver une issue par le haut. Je pense que retrouver du dialogue sur ce texte là est absolument fondamental. Les partenaires le demandent et il est heureux, normal, devrais je dire, que le gouvernement l'entende.

Certains syndicats demandent le retrait de la réforme avant de discuter. Est-ce que le Medef est aussi sur cette position?

En tout cas, je pense que la proposition de la CFDT est une formule intéressante. Il faut mettre ce projet sur pause. Je le redis bien, ce texte n'était pas voulu par les partenaires sociaux, par les organisations patronales. C'était un texte qui était souhaité par le gouvernement. Or, on voit bien que la pédagogie n'a pas fonctionné et que la concertation n'a sans doute pas donné les résultats escomptés. Et donc, il faut sans doute mettre ce projet de réforme en pause, reprendre les fondamentaux du dialogue et trouver une issue par le haut.

Concrètement, on comprend que cette réforme ne vous convient pas non plus. Qu'est ce que vous voudriez changer?

Sans doute y a t il eu des choses à améliorer. Ce que les organisations patronales ont dit dans leur ensemble, c'est qu'il fallait que l'on réforme le système des retraites, que l'on trouve un équilibre financier. Or, sur ce point là, personne n'a été réellement convaincu de l'atterrissage. Nous, organisations patronales évidemment, mais comme les salariés d'ailleurs, disons finalement qu'il faut trouver un équilibre juste dans cette réforme, sinon nous n'arriverons pas à cet équilibre. Donc sans doute que faut il refaire les comptes.

Les entreprises ont un rôle à jouer au sujet de la pénibilité, des carrières longues, de l'emploi des seniors?

Oui, notamment sur l'emploi des seniors, c'est évident. Et on dit que les entreprises ont des efforts à faire sur ces sujets là.

Ne faut il pas les contraindre pour qu'elles fassent ces efforts?

Non, je ne crois pas que par la contrainte, ça fonctionne. Il y a un exemple concret sur les efforts que les entreprises ont dû faire sur l'énergie. Il y avait un objectif qui était fixé de baisser de 10 % sa consommation d'énergie au mois de juin. Et on voit bien que, sans avoir mis de contraintes, les entreprises y sont arrivées avant. Et je pense qu'à nouveau, il faut dans ce dialogue là réussir à trouver une bonne formule, notamment sur l'emploi des seniors. Les entreprises souffrent d'un manque de main d'oeuvre. En tout cas, nous sommes à la recherche, dans quasiment tous les métiers d'ailleurs, de collaborateurs formés et compétents. Et évidemment que les seniors, et 50 ans c'est encore jeune, doivent jouer leur part très rapidement.

Certains parlent de taxer les super profits pour financer les retraites en France. Et même le chef de l'Etat, la semaine dernière dans son interview, souhaitait que les profits exceptionnels de certaines grandes entreprises soient redistribués aux travailleurs. Quelle est la position du Medef à ce sujet?

En qualité de président du Medef en Bretagne, il faut dire qu'il y a peu d'entreprises qui sont concernées par les superprofits dans la région. Il s'agit plutôt d'entreprises qui sont internationales. Il y a un accord qui est absolument unique sur le partage de la valeur qui a été signé. Et je pense qu'il faut que l'on conserve cet accord sur le partage de la valeur qui, sans contrainte par le gouvernement, a permis aux organisations syndicales et patronales de se mettre d'accord sur cette juste répartition de la valeur, notamment pour les entreprises de moins de 50 salariés. Je pense qu'il faut qu'on s'appuie sur ce texte là, sur la capacité des organisations syndicales et patronales à travailler ensemble autour de ce sujet, notamment de partage de la valeur.