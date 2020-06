Il faut rouvrir les écoles fermées l'an passé pour la FCPE Picardie

Alors que de plus en plus de familles décident de remettre leurs enfants à l'école, la FCPE Picardie se dit opposée à un assouplissement du protocole sanitaire mis en place depuis le déconfinement pour pourvoir accueillir plus d'élèves.

A peine 30% des élèves sont aujourd'hui de retour en classe au niveau national mais pour la FCPE Picardie, pas question pour autant d'assouplir le protocole sanitaire déployé dans les établissements depuis le déconfinement. Pour pouvoir accueillir plus d'enfants, la Fédération des Conseils de Parents d'Elèves prône la réouverture d'écoles.

Plus de locaux pour accueillir les élèves

Il faut maintenir les règles sanitaires. Y compris lors des récréations ou à la cantine comme l'encourage pourtant le président du conseil scientifique. Mais Ghislaine Lefebvre, chef de projet à la FCPE Picardie n'en démord pas. Hors de question d'assouplir le protocole pour permettre à plus d'enfants de revenir en classes. Pour rassurer les parents d'abord et pour que le département de la Somme reste classé vert, il ne faut prendre "aucun risque" estime Ghislaine Lefebvre qui prône la réouverture des écoles fermées l'an passé. Plus de locaux ouverts permettrait d’accueillir plus d'élèves.

L'organisation d'aujourd'hui sera peut-être celle de septembre

Il faut trouver des solutions d'organisation aujourd'hui insiste Ghislaine Lefebvre. "Plus vite nous trouverons des solutions en juin, plus ce sera facile à appliquer à la rentrée de septembre" anticipe déjà cette membre de la FCPE Picardie dont l'interview est à réécouter ici