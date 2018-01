Les 106 salariés venus en bus de Revin s'attendaient à voir le sort de SAI scellé ce mardi lors de l'audience du tribunal de commerce de Compiègne. Mais il n'a été question que du règlement des salaires du mois de janvier.

Il faut réunir 300 000 euros pour payer les 181 salariés de l'usine de moteurs de machines à laver. Or la trésorerie de SAI, en redressement judiciaire depuis le début du mois de janvier, est à sec. Et il n'est pas certain que le principal actionnaire, Selni, puisse dépanner l'entreprise ardennaise. D'autant que le groupe Selni est par ailleurs assigné en justice par l'Urssaf pour des cotisations impayées pendant 5 ans à hauteur de 1,5 million d'euros sur le site de Nevers.

Quant à l'ancien propriétaire de SAI, Electrolux, il veut bien payer 85 000 euros pour une commande de 5 000 moteurs livrée en janvier, ce qui serait insuffisant.

Feu de palettes devant l'usine Selni de Revin © Radio France - Alexandre Blanc

Un repreneur pour 32 emplois

Si les 300 000 euros ne sont pas réunis ce mercredi, le tribunal de commerce de Compiègne peut prononcer la liquidation judiciaire avec éventuellement une poursuite d'activité puisqu'un repreneur a manifesté son intérêt. Il s'agit de Delta Dore, fabricant breton d'automatismes pour volets roulants.

Le plan de reprise ne prévoirait que le maintien de 32 emplois sur 181. Les offres de reprise doivent être déposées avant le 9 février. Le tribunal de commerce de Compiègne statuera le 14 février.