“Il faut sans cesse se renouveler" - Stéphane Gilquin, directeur du casino de Cabourg

Le groupe Partouche célèbre ce vendredi ses 50 ans. Son premier casino a en effet été créé à Saint-Amand-les-Eaux (Nord) par Isidore Partouche en 1973. Aujourd’hui le groupe exploite 43 établissements de jeux en France, en Suisse, en Belgique et en Tunisie. Ce poids-lourd de l'économie des casinos possède entre autres celui de Cabourg, inauguré il y a 25 ans. Stéphane Gilquin, le directeur de l’établissement voisin du Grand Hôtel, est satisfait d’avoir retrouvé un niveau de fréquentation semblable à 2019, année référence avant la sombre période des confinements avec au total neuf mois de fermeture sur la séquences 2020-2021. Pour lui ce succès s’explique au moins en partie par le renouvellement des machines de jeux, pour s’adapter à la culture électronique des nouvelles générations.

“Comme tout commerce, il faut toujours se renouveler. Et aujourd'hui, c'est vrai que les machines à sous deviennent de plus en plus modernes. On commence à oublier les fameux bandits manchots, qu’on a même retirés au casino de Cabourg. Oui, ça déplaît à une infime partie de la clientèle. Mais ça permet à beaucoup de clients de jouer sur de nouvelles machines hyper modernes, qui se rapprochent vraiment des jeux vidéo. La demande est quand même plus forte sur les nouvelles machines” détaille Stéphane Gilquin. Retrouvez ci-dessous l’interview du directeur du casino de Cabourg, qui évoque ce renouvellement des machines et l'avenir des casinos.

