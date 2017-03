"Il faut sauver Tati à Barbès", élus et salariés mobilisés ce mercredi

Le magasin historique du 18ème arrondissement de Paris est en vente. Son propriétaire, Eram, a mandaté une banque pour vendre les 140 boutiques du groupe, dont celle historique du boulevard Rochechouart. Elus et salariés se mobilisent pour obtenir des garanties sur le maintien de l'activité.

Tati à Barbès, c'est une institution. C'est là que Jules Ouaki, fondateur de la marque, ouvre son premier magasin sur 50 mètres carrés en 1948 avec un objectif, vendre moins cher que les autres. Et cela fonctionne, rapidement, il s'étend. Aujourd'hui Tati Barbès couvre 3.000 mètres carrés et propose aussi bien des robes de mariées, de la vaisselle, des draps, du gel douche, des bijoux, de la lingerie, des vêtements pour enfants ou des bonbons.

Au moins trois repreneurs potentiels

Sauf que depuis quelques années le chiffre d'affaires est en baisse. La concurrence dans le créneau des magasins à bas prix est rude. Et Internet affiche aussi de belles promotions. Et puis le quartier change. Le cinéma Le Louxor a été rénové et comme la toute nouvelle Brasserie Barbès juste en face, il attire une nouvelle clientèle. Tati a bien essayé de s'adapter en enlevant ses bacs fourre-tout devant les vitrines qui ont toutes été rénovées, mais cela n'a pas suffit.

Eram a donc décidé de vendre. Selon la direction et les syndicats trois repreneurs potentiels se sont déjà déclarés. Un quatrième doit le faire cette semaine. Une situation qui rassure un peu les 90 salariés, même s'ils sont très vigilants sur les conditions de reprise. "Il y a parmi ces vendeuses et caissières beaucoup de femmes, certaines seules avec des enfants" explique une salariée qui souhaite rester anonyme "il y a aussi des couples avec des crédits à honorer, et pas mal de gens de plus de 50 ans comme moi qui travaille chez Tati depuis 40 ans".

Ce mercredi des élus, dont Ian Brossat, élu communiste du 18ème arrondissement, vont distribuer des tracts sur le marché. "Il faut aussi conserver le quartier populaire de ce quartier" assure celui qui est aussi adjoint à la maire de Paris. "Il n'y en a plus tant des quartiers populaires dans la capitale, et c'est à préserver".