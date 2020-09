Il faut se battre collectivement pour l'emploi lance le secrétaire de la CGT en Corrèze

La sauvegarde de l'emploi est au cœur d'une journée d'action. La CGT, la FSU et Solidaires appellent à manifester et à faire grève. En Corrèze on se sent directement concerné avec la fermeture annoncée de Borgwarner explique sur France Bleu Limousin Sylvain Roch, secrétaire de la CGT Corrèze.

C'est la rentrée sociale ce jeudi pour la CGT, Solidaires et la FSU qui appellent à manifester et à faire grève ce jeudi partout en France. Un appel relayé en Limousin et notamment en Corrèze où les syndicats sont particulièrement mobilisés pour dénoncer la fermeture en mars 2022 de l'entreprise Borgwarner qui emploie 370 personnes. "On est directement impacté avec cette terrible annonce" précisait ce matin sur France Bleu Limousin Sylvain Roch, le secrétaire départemental de la CGT en Corrèze. C'est la raison pour laquelle une manifestation est prévue ce matin à Eyrein sur le site de Borgwarner et cet après midi à Tulle sur l'ancien site de l'usine.

"L'état déverse de l'argent mais les grandes entreprises font ce qu'elles veulent"-Sylvain Roch

Le site de Borgwarner a touché des aides publiques dénonce encore Sylvain Roch qui pointe du doigt la responsabilité de l'état. "L'état déverse de l'argent dans les caisses des grandes entreprises et ça ne les empêche pas de virer les gens... c'est pas l'emploi qu'on sauvegarde mais les bénéfices des actionnaires" s'insurge encore le secrétaire départemental de la CGT

Pour la CGT il faut se battre collectivement pour l'emploi

A la CGT on est conscient que dans le contexte actuel avec la crise sanitaire, ce n'est pas facile de mobiliser mais pour Sylvain Roch "On veut démontrer qu'on est présent pour se battre auprès des salariés" et il lance cet appel : "Il faut se battre collectivement pour sauver l'emploi". Pour lui le système est à bout de souffle.

Une manifestation est également prévue ce jeudi matin à Limoges.