"Il faut se préparer à quelque chose de catastrophique dans les stations" de ski (Roger Didier, maire de Gap)

Alors que le gouvernement annonce que les remontées mécaniques dans les stations ne rouvriront pas le 1er février et peut-être pas non plus à la fin du mois, le maire de Gap (Hautes-Alpes), Roger Didier, estime que la décision est injuste et qu'elle aura de lourdes conséquences économiques.

Les temps sont durs à Gap. Le rallye Monte-Carlo fait de la résistance, les organisateurs ont réussi à le maintenir malgré le contexte sanitaire mais dans les stations ont fait la grise mine. Roger Didier, le maire est partagé. Les pilotes sont là ce jeudi pour le départ du rallye, mais pas les spectateurs. Et dans les montagnes il n'y a pas de skieurs non plus, et il n'y en aura pas ces prochaines semaines. La décision de ne pas rouvrir les remontées mécaniques le 1er février prochain est mal vécue et surtout, elle inquiète le maire. À Gap, la saison d'hiver compte beaucoup.

"Il faut se préparer à quelque chose qui sera catastrophique pour certaines activités et je le regrette car nos professionnels des stations sont aussi capables d'assurer une sécurité en matière sanitaire que peuvent l'être d'autres professions et d'autres activités qui, elles, aujourd'hui fonctionnent." - Roger Didier

Le maire de Gap compte sur les autres activités de montagne pour combler le manque à gagner du ski alpin, comme les raquettes et le ski nordique. La neige est là, il ne manque plus que les adeptes.

Des conditions qui sont aussi idéales pour le rallye Monte-Carlo qui débute ce jeudi, mais en période de crise sanitaire, les règles sont strictes : pas de spectateurs sur le bord des routes, pas de spéciale en raison du couvre-feu. Le maire est tout de même soulagé que la compétition soit maintenue.

"Je crois que ce rallye devait se dérouler et je suis très très heureux une fois de plus de l'accueillir, sachant que j'ai totalement confiance dans la rigueur qu'imposeront les organisateurs."

