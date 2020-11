"Il faut stopper la stigmatisation de notre profession", réagissent les restaurateurs

Les bars et restaurants devraient rester fermés jusqu'au 15 janvier 2021. Un scénario catastrophe qui met en colère les professionnels. L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie réclament une ouverture plus précoce.

"C'est une atteinte à notre liberté de travailler", dénonce Sabine Ferrand, présidente de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie en Centre-Val de Loire. Invitée de France Bleu Berry ce mercredi, elle réagit à la volonté du gouvernement de ne pas rouvrir les bars et restaurants avant le 15 janvier 2021. "Le gouvernement doit stopper cette stigmatisation de notre profession. On va bientôt prendre six mois ferme, c'est le cas de le dire. À ce rythme, dans quelques mois, nous n'existerons plus", alerte Sabine Ferrand. Selon elle, deux-tiers des établissements en Centre-Val de Loire risquent de disparaître si la fermeture se prolonge.

Depuis le début, on est vraiment la variable d'ajustement de cette crise sanitaire"

Le gouvernement communique régulièrement sur les aides apportées aux restaurateurs. Un fonds de solidarité allant jusqu'à 10 000 euros pour compenser les pertes. "Ces 10 000 euros, on n'en a pas vu la couleur. Ce ne sont pas des aides massives. Le gouvernement doit être plus clair. Ce n'est plus possible, on nous ferme, on nous empêche de travailler mais la fiscalité ne s'est pas arrêtée", précise la présidente de l'UMIH Centre-Val de Loire. Les professionnels s'organisent et s'adaptent tant bien que mal à la crise, en faisant par exemple de la vente à emporter. "Certains arrivent à tirer leur épingle du jeu mais ne pensez pas que ça puisse payer les factures", conclut Sabine Ferrand.