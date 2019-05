"Il faut un bac+52 pour le faire" : la déclaration des revenus en ligne obligatoire suscite l'inquiétude

Il ne vous reste plus beaucoup de temps pour faire votre déclaration de revenus. Sur Internet, les dates varient selon les départements. Les contribuables qui vivent dans le Cher ont jusqu'au mardi 21 mai pour remplir leur feuille d'impôts. Et c'est jusqu'au mardi 28 mai dans l'Indre. La déclaration en ligne est désormais obligatoire, sauf pour ceux n'ayant pas accès à Internet. Les centres des finances publiques vont se montrer tolérants, particulièrement avec les personnes âgées ou en zones rurales.

Néanmoins, il faut bien passer ce cap de la déclaration en ligne. "Pour quelqu'un de mon âge, ça n'est pas évident. Moi je n'ai pas d'ordinateur", témoigne Gérard, à la retraite. Il n'a pas d'accès à Internet, il pourra donc faire sa déclaration par papier. L'an dernier, environ 60 % des contribuables berrichons ont fait leur déclaration en ligne.

À Mézières-en-Brenne, la maison de services au public "Brenne Box" propose une assistance aux personnes ayant quelques difficultés. Un agent des impôts s'est même rendu sur place pour des rendez-vous toute la journée et répondre aux interrogations des contribuables. Marina Boulay, animatrice, donne un coup de main pour remplir la feuille d'impôts en ligne. Une aide bienvenue pour Béa. "C'est stressant parce qu'on a toujours peur de faire une bêtise !", s'exclame cette retraitée.

J'ai bien fait de venir parce que si je l'avais fait toute seule, je me serais plantée. Et on m'aurait demandée de l'argent, et ça je n'aime pas du tout"