"Il faut un plan d'activité drastique pour permettre au plus grand nombre de sortir de la crise " dit la CPME

Au lendemain de l'annonce de la prolongation du confinement jusqu'au 11 mai, trois questions à Xavier Prévost, président CPME Seine-Maritime.

Rassuré par les propos d'Emmanuel Macron ?

" Oui, les aides vont se poursuivre. Mais je suis aussi inquiet. On a déjà vécu des moments difficiles, et il reste encore un mois à vivre. Et au-delà ? Il faudra parler de la reprise d'activité qui risque d'être tardive. J'attends des annonces complémentaires notamment pour les secteurs les plus touchés comme l'hôtellerie, la restauration. _Le plan devra être drastique pour permettre au plus grand nombre de sortir de la crise_. On espère aussi un geste des assurances, qui pourraient prendre en compte une partie des pertes d'exploitation "

Combien de personnes touchées par le chômage partiel ?

" En Normandie, ça représente 270 000 salariés pour 29000 entreprises. Il faut tout faire pour que l'activité reprenne avec les conditions sanitaires adéquates et le respect des gestes barrières. Il y a beaucoup de secteurs qui peuvent le faire, comme le bâtiment ou l'industrie "

Comment relancer la machine ?

" En rassurant les particuliers, avec les moyens comme des masques et du gel sur les chantiers. Il y a de grands chantiers imaginés par les collectivités qui devraient être accélérés. Et les grands industriels aussi doivent jouer le jeu. On a besoin de ces gens là. Une PME qui n'a ni fournisseur, ni client, c'es compliqué. "