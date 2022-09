Il manque encore 800 conducteurs de bus à la RATP

Les conducteurs de bus et de tramway manquent à l'appel à Paris. Malgré 700 conducteurs recrutés et formés depuis le début d'année, il en faudrait encore plusieurs centaines pour assurer un service de transports publics viable.

Vous avez probablement vu ces messages défiler en prenant le bus ou le tramway à Paris : la RATP cherche à recruter des conducteurs. Sur les 1500 postes ouverts cette année, environ 800 sont encore à pourvoir. Selon pôle emploi, le transport public fait partie des dix secteurs les plus en tension ces dernières années. Plusieurs raisons à ce phénomène : "Les besoins en transports publics sont de plus en plus nombreux", explique Alexandre Guyot, le directeur des ressources humaines de la RATP. "La concurrence entre les différentes entreprise est donc plus forte pour recruter les meilleurs profils". Comme dans bien d'autres domaines, la crise sanitaire a également engendré des changement de trajectoires professionnelles chez les salariés : "Certains choisissent de quitter l'Ile-de-France pour rejoindre la province".

Booster l'attractivité du métier

Pour pallier ces difficultés, l'entreprise a lancé un large plan de mobilisation : 600 offres d'apprentissage, un abaissement de l'âge minimum pour devenir conducteur de 21 à 18 ans d'ici la fin de l'année... Ainsi qu'une opération de cooptation : "ça consiste à aider financièrement les salariés qui mettraient en contact la RATP avec des candidats potentiels" reprend Alexandre Guyot. "La prime est adaptée selon les centre-bus, mais elle peut monter jusqu'à 500€ en cas d'embauche du candidat".

Enfin, la RATP rappelle que sa formation au métier de conducteur de bus et tramway est gratuite, et même rémunérée à hauteur de 1700€ bruts par mois. Un apprentissage de huit semaines, entièrement pris en charge par l'entreprise, qui comprend le passage du permis D, une formation initiale et une formation continue.