Il marche contre le RSI : Pascal Geay est cette semaine dans la Manche

Pascal Geay et ses soutiens devant l'Urssaf de la Manche

Saint-Lô, France

Le RSI , Régime Social des Indépendants, disparaîtra officiellement le 1er janvier 2020. Cet organisme collectait les cotisations sociales de plus de 6 millions de personnes en France. Et même si les indépendants seront rattachés au régime général de la Sécurité sociale, Pascal Geay estime que ça ne change rien.

On va payer exactement ce qu'on payait du temps du RSI avec le mode de calcul et les mêmes taux de cotisations, ça ne va pas régler les problèmes

Avec son association, cet artisan, fondateur de l'association "Sauvons nos Entreprises", réclame une baisse des taux de cotisations obligatoires qui sont de 47.7 % aujourd'hui.

Il dénonce aussi le mode de calcul des ces cotisations qui oblige ces petites entreprises à payer avant même de connaitre leurs chiffres d'affaires. "Je demande le même mode de calcul cohérent des cotisations que ce qui existe à la MSA et les auto-entrepreneurs, c'est à dire l'auto-déclaration sur le trimestre. Autrement dit, il faut qu'on paie une fois seulement qu'on connait notre chiffre d'affaires et pas un an à l'avance comme c'est encore le cas aujourd'hui".

Pascal Geay, président de l'association "Sauvons nos Entreprises" © Radio France - Frédérick Thiébot

Ce Tour de France a donc pour objectif est d'aller à la rencontre des artisans et commerçants et de recueillir des témoignages. Il va aussi à la rencontre des élus locaux ou encore des Urssaf qui désormais collectent les cotisations de ces indépendants.

Pascal Geay est depuis une semaine dans la Manche.

Arrivé vendredi dernier à Avranches, il est déjà passé par Coutances, Hambye et Gouville-sur-mer. Ce jeudi matin, il était à Saint-Lô pour une étape devant les bureaux de l'Urssaf de la Manche.

Il sera notamment mardi prochain à Valognes et arrivera à Cherbourg le samedi 23 février.