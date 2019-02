Il n’a pas de maltraitance dans les EHPAD de Saint Etienne

Gaël Perdriau avait demandé cet audit après les accusations du syndicat CGT en septembre 2017 qui parlait de maltraitance envers les personnes âgées pensionnaires des établissements stéphanois.

L'enquête a été menée sur 2 des 5 EHPAD de la ville, "les Cèdres" et "Buisson" et montre qu'il n'y pas pas d'actes de maltraitance, tout juste quelques dysfonctionnements auxquels il se propose de remédier rapidement...

L’audit est formel, il n’y a aucun faits de maltraitance dans les EHPADs de la ville et je considère que cette accusation a porté atteinte au professionnalisme des agents, à porté atteinte à leur honneur. Dans le rapport publié par l'agence régionale de santé effectivement il y a comme dans tout audit un certain nombre de remarques qui sont faites c’est normal , et elles sont surtout d’ordre administratives ou techniques. Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne.