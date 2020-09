Il n'est jamais trop tard pour le plan de relance, estiment les patrons du Morbihan

"Il n'est jamais trop tard, _il faut avoir confiance_", affirme d'emblée Alban Ragani, le président du MEDEF dans le Morbihan, alors que le plan de relance - 100 milliards d'euros - est présenté en conseil des ministres ce jeudi.

La situation post-confinement n'est pas dramatique dans le sud Bretagne, estime-t-il : "Dans le Morbihan, on a une économie qui se maintient. On a l'impression que les consommateurs et les chefs d'entreprise gardent confiance." Et cela même si la situation est contrastée : "Certains se sont cassés la figure dans le tourisme ou l'industrie. Avec de grosses entreprises nationales qui ont changé de sous-traitants."

Il faut relocaliser" Alban Ragani, président du MEDEF dans le Morbihan

Et pourtant le Premier ministre a pour maître mot ce jeudi matin, la relocalisation : "Jean Castex veut relocaliser l'activité et c'est ce qu'il faut faire. On attend le soubresaut et on va voir si ce plan de relance permet de le faire."

On a besoin du plan de relance pour relocaliser et réindustrialiser.

Alban Ragani estime qu'il faut de nouvelles aides : "Ce ne sont pas les entreprises qui ont bénéficié du chômage partiel, ce sont les salariés. On a été soutenu et ça permet aux gens de pouvoir partir en vacances ou de garder leur travail en attendant que l'économie reprenne. On a besoin du plan de relance pour relocaliser et réindustrialiser. Pour faire baisser les coûts de production qui nous permettront d'être compétitifs avec l'Allemagne notamment."

Cap sur la transition écologique

"On a beaucoup d'entreprises bretonnes et morbihannaises qui sont dans le secteur de la transition écologique : _les éoliennes offshore, le biocarburant_. On a beaucoup de boîtes qui ont commencé cette transition et qui vont pouvoir continuer."