Il n'y a jamais eu autant d'offres d'emplois en Côte-d'Or

On a jamais vu autant d'offres d'emploi sur le marché : 107.000 annonces déposées en Bourgogne-Franche-Comté ! Pôle emploi est très optimiste pour 2023. En dépit de l'énergie qui reste très chère et de l'inflation qui galope, les entreprises cherchent largement à recruter. On compte en ce moment 24.400 emplois à pourvoir en Côte-d'Or, soit une hausse de 6% par rapport à l'an dernier.

ⓘ Publicité

Dans toute la grande région Bourgogne-Franche-Comté, c'est l'agglomération de Dijon qui concentre le plus grand nombre d'annonces : 15. 520 emplois à pourvoir. Beaune arrive en 3e position avec 7180 offres d'emplois. En Saône-et Loire, Chalon-sur-Saône compte 6.850 annonces déposées par des recruteurs et se trouve sur la 4e marche régionale.

Une annonce sur deux concerne le secteur des services, c'est à dire l'administration, le monde de la santé notamment les aides soignants et les aides a domiciles, et le monde de l'enseignement. Une annonce sur quatre concerne le secteur agricole et plus précisément la viticulture.

Le nombre d'annonces recensées en Côte-d'or © Radio France - Pôle emploi

Les cinq métiers qui recrutent le plus

Savoir travailler dans les vignes fait partie des cinq métiers les plus recherchés en Côte d'Or. Vient ensuite le travail en cuisine , les agents d'entretien, les aides soignants, et enfin les serveurs en cafés et restaurants. Dans la majorité des cas il s'agit bien de CDI . L'emploi saisonnier reste majoritaire pour la viticulture, mais il se transforme progressivement en emploi fixe, tellement les patrons ont du mal à recruter.

Si l'on arrive pas à embaucher tous secteurs confondus, c'est d'abord parce que l'on manque de candidats. La question des horaires ou du salaire arrivent en 3e ou 4e position. Les employeurs sont donc de plus en plus souples sur leur conditions de recrutement, et n'hésitent plus à prendre des gens sans expérience pour les former eux mêmes.

Les métiers qui recrutent le plus en Côte-d'Or © Radio France - Pôle emploi

Une immersion professionnelle pour se tester

Pour convaincre les candidats, de plus en plus de patrons les invitent à tester leur futur métier en conditions réelle : "On propose de venir passer 15 jours a un mois en entreprises" détaille Claire Nomblot , directrice territoriale de Pôle emploi en Côte-d'Or. "Le demandeur d'emploi conserve ses droits et ses aides sociales. Cette expérience permet de savoir si le métier désiré est bien fait pour nous, et pour le patron cela permet de savoir si le futur collaborateur est heureux et compétent dans la fonction qui lui est proposée."

Ce qui bloque dans les recrutements © Radio France - Pôle emploi

L'année dernière, près de 800 personnes ont pu vivre ainsi en Côte-d'Or cette "immersion professionnelle", et on trouve sur ce lien les expériences possibles . Dans notre département, Le taux de chômage est de 5,7%, c'est un point et demi de moins que la moyenne nationale. Selon Pôle emploi cette bonne tendance va se poursuivre jusqu'en 2024