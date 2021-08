Il n'y a presque plus aucune maison à vendre à Bugeat

"Toutes les petites maisons ont trouvé preneur". Le maire de Bugeat, Jean-Yves Urbain, fait la visite du bourg en montrant tous les biens qui viennent d'être rachetées. "Il ne reste que des grosses bâtisses qui nécessitent de gros travaux" précise-t-il. Depuis le début de l'année il a signé une trentaine de certificats d'urbanisme, préalable à la vente d'une maison. Du jamais vu dans la commune de 800 habitants surtout habituée à voir sa population stagner voire à régresser ces dernières années. Habituée également à voir de nombreuses maisons fermées avec une pancarte "à vendre" en façade. Il n'en reste quasiment plus.

Des citadins en mal de campagne

"C'est la revanche des campagnes" s'enthousiasme Jean-Yves Urbain. Car la plupart des nouveaux habitants de la commune sont des citadins en mal de tranquillité comme Pascale qui a quitté Lille et qui vient de reprendre le café du village. "J'en avais marre de la ville et je voulais retrouver la campagne, la moyenne montagne". Les nouveaux Bugeacois viennent de toute la France. "Et même du sud, lance le maire. On a des gens qui étaient à Montpellier avant". Il y a aussi des étrangers, surtout des Anglais, des Belges mais aussi des Américains et même des Grecs. Et la plupart n'ont pas acheté une résidence secondaire. "Ce sont des gens qui s'installent, qui veulent venir vivre ici" assure le maire.

Des nouveaux venus plus jeunes

Une tendance que confirme Didier Auclair, patron de l'agence immobilière Auclair-Champeau, basée à Eymoutiers et à Bugeat. Ses clients cherchant une résidence principale sont en nette augmentation par rapport ceux ne voulant qu'une résidence secondaire. L'agent immobilier confirme que le marché immobilier notamment dans son secteur est très dynamique. Comparable à ce qu'il a été en 1990 avec la ruée en Limousin des Anglais. Mais cette fois avec surtout des Français citadins, beaucoup plus jeunes. "Aujourd'hui la moyenne d'âge a changé. Il y a 5 ans notre cœur de cible c'était les gens d'environ 55 ans de moyenne qui allaient prendre leur retraite dans quelques années. Aujourd'hui il y a aussi des jeunes couples". Pour continuer à accueillir des nouveaux habitants à Bugeat, Jean-Yves Urbain vient de mettre en vente des terrains communaux à bâtir. Il vient de signer les deux premières.