La nouvelle est tombée lundi en fin de journée. Et c'est une surprise de taille. Il n'y aura pas de commerces à l'intérieur de l'ancien théâtre de Poitiers. Depuis le départ, les promoteurs du projet avaient pourtant toujours prévu et espéré faire venir des enseignes en complément des logements, des bureaux et de la salle culturelle gérée par la mairie de Poitiers au sous-sol de l'édifice.

Une société du secteur immobilier avec 50 salariés

En 2020, la nouvelle municipalité écologiste avait d'ailleurs laissé entendre qu'elle serait vigilante sur le choix des magasins retenus en complément de l'offre déjà existante en centre-ville. Finalement, aucune marque, aucun espace commercial ne s'installeront sur place.

Alors que la réhabilitation du lieu touche à sa fin, après plus de dix années de procédures judiciaires et de recours d'opposants, c'est l'entreprise Arche, spécialisée dans la gestion et la transaction immobilière, qui va installer sa succursale régionale au rez-de-chaussée et au premier étage du bâtiment sur une surface de 680 m².

Une cinquantaine de salariés travaillera sur place. Seule la circulation dans le hall principal sera possible pour le grand public afin d'accéder à la future salle d'arts visuels baptisée Le Miroir à l'étage inférieur. Un espace qui sera inauguré en septembre prochain, mettant un point final à la reconversion de l'ex-cinéma le TAP.

Les négociations autour de cette vente ont été réalisées par L&A Commerces, cabinet d’affaires spécialisé en immobilier de commerces, dont le siège est à Tours.