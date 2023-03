"Il n'y aura pas de panier anti-inflation", affirme la présidente de la FNSEA Christiane Lambert

Il avait été annoncé en janvier à grand renfort de communication par le gouvernement et sa ministre déléguée au Commerce, Olivia Grégoire, le panier anti-inflation ne verra pas le jour. Ce panier "n'adviendra pas", a affirmé ce samedi sur franceinfo Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA.

"Nous avons rencontré Bruno Le Maire avant-hier, et il nous l'a confirmé, il n'y aura pas de panier anti-inflation", a redit la responsable du premier syndicat agricole de France. La FNSEA y était défavorable, car "il va casser les prix et s'adresser à tout le monde", alors que le premier syndicat agricole plaide pour des actions plus ciblées.

Plutôt des marges zéro sur certains produits

"Nous souhaitons une action collective, juste et rapide", avait dit ce mercredi Olivia Grégoire , ajoutant qu'il faut que "les distributeurs fassent un effort" et "prennent sur leur marge". Cette volonté de maitriser les prix de certains produits intervient dans un contexte de forte inflation, +6,2% sur un an en février en France, notamment en raison de "l'accélération des prix de l'alimentation et des services" détaille l'Insee.

Plutôt qu'un panier anti-inflation, le gouvernement demande "aux distributeurs de faire marge zéro sur certains produits", a précisé ce samedi Christiane Lambert. Elle prône plutôt de son côté "un chèque alimentaire à destination des plus précaires".