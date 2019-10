Il n'y aura plus de pages cantons dans le journal l'Echo Creuse, pour cause de difficultés financières

Creuse, France

Ce n'est pas nouveau, le journal L'Echo connaît des difficultés financières depuis quelques années. Ce quotidien couvre au total cinq départements : la Haute-Vienne, la Corrèze, l'Indre, la Dordogne et la Creuse.

Selon la direction "pour que L'Echo espère un avenir, il lui faut donc encore réduire ses dépenses de façon importante". Cette réduction de dépenses implique de mettre fin à la correspondance locale et par conséquent aux pages cantons. En Creuse, dix correspondants locaux sont concernés par cette décision.

Guilhem Carbon est correspondant du journal L'Echo Creuse à Bourganeuf, depuis 16 ans. © Radio France - Lauriane Havard

Depuis 16 ans, Guilhem Carbon vadrouille aux quatre coins du canton de Bourganeuf pour L'Echo Creuse. Cette nouvelle l'a particulièrement peiné car sans les pages cantons, c'est pour lui "la fin de la proximité".

Un journal qui est alimenté par des dépêches, des articles régionaux ou départementaux ne va pas intéresser les gens qui vivent ici"

Le correspondant de Bourganeuf est persuadé que sans les pages cantons, les gens ne liront plus L'Echo. "Un journal qui est alimenté par des dépêches, des articles régionaux ou départementaux ne va pas intéresser les gens qui vivent ici et qui se sont abonnés à la base pour avoir cette relation directe". Guilhem Carbon était conscient des difficultés financières du journal et s'attendait tôt ou tard à une telle décision. Toutefois ce qu'il regrette c'est le manque de considération de la direction. "On a reçu un mail transféré avec en pièce-jointe le communiqué de la direction. Je pense que cela aurait été plus humain si le directeur exécutif de L'Echo s'était directement adressé aux correspondants, qui travaillent pour le journal depuis des années".

La nouvelle formule de L'Echo doit être lancée après le 9 novembre. Avant cette date, une réunion entre la direction et les salariés du journal est prévue ce jeudi 31 octobre.

Par ailleurs, la direction de L'Echo n'exclut pas des suppressions de postes au sein du journal.