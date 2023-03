Il ne faudrait plus accoucher dans les petites maternités, notamment en Lorraine, selon un rapport

Plus d'accouchements dans les "petites maternités". C'est ce que préconise un rapport signé par quinze gynécologues-obstétriciens et remis en début de semaine à l’Académie de médecine. Les petites maternités sont celles qui mettent au monde moins de 1000 bébés par an, soit 111 sur les 452 que compte la France. D'après le rapport, ces établissements ne pratiquent pas suffisamment d'accouchements et perdent donc en expérience, ce n'est donc pas assez sûr pour les mères et leurs enfants. Les quinze spécialistes recommandent de bâtir des hôtels hospitaliers à proximité des maternité, pour héberger les futures mères, et transformer ces petites maternités en centres de suivi avant et après la grossesse.

Astrid Cargenel est déléguée CGT à l'hôpital de Lunéville, dont la maternité réalise environ 600 accouchements par an. Elle devrait donc cesser d'assurer les accouchements selon le rapport. Pourtant pour Astrid Cargenel cet argument du manque de sécurité des petites maternités ne tient pas. "Chez nous à Lunéville, les gynécologues obstétriciens ont des temps partagés entre la maternité régionale de Nancy et la nôtre, donc ils sont très au courant des nouveaux protocoles, des nouvelles technologies", explique-t-elle. La représentante syndicale doute en revanche de la capacité de la maternité de Nancy à "absorber l'activité de la maternité de Lunéville" soit 577 accouchements en 2022, et 15000 consultations en gynécologie obstétrique.

Les hôtels hospitaliers, "ce n'est pas sérieux"

La maternité de Remiremont dans les Vosges accueille elle aussi moins de 1000 naissances par an, mais elle est de niveau 2, c'est-à-dire mieux équipée que les maternités de niveau 1 pour les accouchements difficiles. Le rapport des quinze gynécologues préconise donc de la renforcer. Pourtant pour Jean Pierrel, président de l'association pour la défense et le maintien de la maternité de Remiremont, ce n'est pas une bonne nouvelle. "Je crains que ce soit au détriment d'autres maternités vosgiennes ...", confie-t-il. Il est très opposé au principe des hôtels hospitaliers. "Cette pratique a de lourdes conséquences pour la famille : la garde d'enfant, la présence du conjoint au moment de l'accouchement ... Rien de tout ça n'est pris en compte, ce n'est pas sérieux."