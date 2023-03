Il ne reste plus que Béziers et Carcassonne en concurrence pour accueillir les Grands Buffets de Narbonne

En juillet dernier, Louis Privat le médiatique patron des Grands Buffets de Narbonne avait surpris tout le monde en annonçant qu'il souhaitait déménager son célèbre restaurant. Il justifiait son choix par des problèmes de locaux, une mésentente avec le président du Grand Narbonne et surtout un projet bien plus ambitieux.

Plusieurs villes de la région Occitanie s'étaient alors aussitôt positionnées pour accueillir le restaurant. Ce jeudi, Louis Privat a confirmé que la candidature de Perpignan n'était pas recevable malgré toute la bonne volonté de la CCI des Pyrénées-Orientales, "pour des questions très techniques, on est arrivés au constat qu'il n'était pas possible de satisfaire tous les volets du cahier des charges qu'attendaient les Grands Buffets."

Décision d'ici l'été 2023

La candidature de Lézignan-Corbières a également été écartée. Il reste donc sur les rangs la ville de Béziers et celle de Carcassonne. "Nous devons vérifier que les règles d'urbanisme sont compatibles avec le projet. C'est beaucoup de travail avec les communes qui sont candidates. Aujourd'hui il n'est pas imaginable de s'installer dans des zones classées agricoles, il faut que les PLU soient compatibles. Nous y travaillons avec Carcassonne et Béziers et on n'a pas encore fini d'analyser tous ces éléments. Nous arrêterons notre position avant l'été."

