Il ne restera qu'un seul magasin Go Sport dans la Loire suite à la reprise de l'enseigne par Intersport

C'est un soulagement pour les 17 employés du Go Sport Saint-Étienne Monthieu sauvé par l'offre de reprise d'Intersport. L'enseigne était en redressement judiciaire depuis le début de l'année et c'est l'offre d'Intersport, le numéro 2 de la vente d'articles de sport en France qui a été choisie ce vendredi 28 avril par le tribunal de commerce de Grenoble. Intersport reprend donc le groupe pour 35 millions d'euros.

Au total, 72 magasins seront sauvés et 90% des emplois conservés, dont ceux du Go Sport de Monthieu. En revanche, le site de Centre II figure sur la liste noire et n'est pas repris par la société. Ce n'est pas pour autant que les 14 employés seront licenciés. Le PDG d'Intersport, Jacky Rihouet, assure être en mesure de sauver les 128 salariés français et réaffirme sa volonté de leur proposer des postes dans les magasins Intersport existant.