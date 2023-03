"Il nous reste quelques chances de sauver Acropolis" veut croire Philippe Vardon

"On a tenu un certain nombre de réunions jusqu'à hier soir, on continue à travailler avec des juristes, avec un certain nombre d'associations écologistes, avec des représentants des riverains, des commerçants des salariés pour déposer un ultime recours. On ira jusqu'au bout. Et là-dessus, on va marcher ensemble" explique Philippe Vardon.

ⓘ Publicité

"C'est détruire pour reconstruire"

Philippe Vardon balaie l'intérêt écologique du projet. "Est-ce qu'il y a un projet de bâtiment de remplacement encore plus vaste dans la plaine du Var ? Il sera fait en arbre, en bambou ? C'est un non-sens écologique et économique absolu."

Les travaux de démolition d'Acropolis doivent démarrer ce jeudi.