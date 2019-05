Il ouvre une épicerie dans l'Yonne à 72 ans

Par Denys Baudin et Damien Robine, France Bleu Auxerre

À 72 ans, il a ouvert, le 19 avril, une épicerie à Tonnerre (Yonne). Bernard Raimond est maraîcher et vend ses fruits et ses légumes sur les marchés de Tonnerre et d'Ancy le Franc.