Il parcourt la France à pied en passant par le Berry pour sensibiliser à la question du handicap

Un peu plus de 900 kilomètres. C'est le périple que s'est fixé Robert Perrin. Parti du village de Castels en Dordogne, il va rejoindre le Val Saint-Germain, dans l'Essonne, où est enterré Lino Ventura, fondateur de l'association Perce-Neige.

"J'ai parcouru déjà 508 kilomètres, un peu plus de la moitié" sourit Robert Perrin, invité ce jeudi matin de France Bleu Berry. Il ne fait pas ce parcours seul : un camping-car le suit pour la logistique, et l'un de ses amis l'accompagne dans sa marche.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une cagnotte en ligne

Le but est de mettre en avant Perce-Neige, via une association que Robert Perrin a lui-même créé, l'Aventura, en hommage à l'acteur Lino Ventura.: "J'avais sept ans lorsque je l'ai vu à la télévision, en 1965, lorsqu'il lançait sa campagne pour créer l'association Perce-Neige. Et ça m'avait marqué. Je ne connaissais pas l'acteur, mais je voyais un monsieur assez fort et qui était triste, qui parlait du handicap. Ça m'a beaucoup marqué. Je me suis promis de l'aider quand je serai grand. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui, pour faire parler de la Fondation Perce-Neige."

Pour cela, une cagnotte en ligne est disponible : les fonds iront financer le travail de Perce-Neige auprès des personnes handicapées. Le lien est disponible en cliquant ici.

L'interview de Robert Perrin est à réécouter en podcast :